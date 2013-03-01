Україна отримала кириличний домен .укр
11:48, 01 березня 2013Суспільство
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Можливість реєстрації доменів в зоні .укр стане можливою вже в найближчі кілька місяців.
Домен .укр делегований Українському мережному інформаційному центру
Рада директорів ICANN на своєму засіданні, яке відбулося 28 лютого, схвалила запит на делегування для України кириличного домену верхнього рівня .укр.
Фінальним етапом впровадження домену стане схвалення процедури з боку Департаменту комерції США, повідомляє Сегодня.
Домен .укр делегований Українському мережному інформаційному центру, який і стане його адміністратором.
У центрі кажуть, що можливість реєстрації доменів в зоні .укр стане можливою вже в найближчі кілька місяців - разом з цим будуть розроблені офіційні правила домену. Закріплення зони .укр за Україною відбулося ще в березні 2011 року, проте делегування домену проходить тільки зараз.
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