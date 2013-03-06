Експерти закликають зберігати гроші на депозитах

«Звичайно, в кризові часи люди більше переживають за збереження своїх коштів, ніж думають про їх прибутковість. Однак у цій ситуації найбільш необдуманим варіантом буде тримати гроші у себе вдома під матрацом, вони банально можуть згоріти, вас можуть обікрасти, гроші можуть знецінитися. Тому найкращим варіантом для заощаджень були і залишаються банківські депозити », - відзначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

При цьому, за його словами, незважаючи на збільшення інших інструментів інвестування для більшості українців депозитам немає альтернативи, повідомляє РБК-Україна.

«Звичайно, у нас щорічно зростає кількість інструментів інвестування. Сьогодні це і фондовий ринок, і облігації, і золото і т.д. Однак на тому ж фондовому ринку ви можете не тільки не заробити, але і програти, а дорогоцінні метали та облігації все ще не настільки зрозумілі для більшості населення. Тому альтернативи депозитам зараз немає », - переконаний експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко погоджується, що депозитам немає альтернативи для надійного збереження коштів. «Альтернативи немає, депозити прибуткові, зрозумілі і з мінімальною кількістю ризиків. На сьогодні сума грошей, яку принесли українці в наші банки в 2012 році і на початку поточного року, значно перевищує суму, яка була і до кризи, і під час кризи. На кожного українця припадає близько 1 тисячі доларів заощаджень. Якщо перерахувати на працюючого жителя України, то це буде близько 2 тисяч доларів. Цей показник менше, ніж в Росії, Польщі й Казахстані. Але позитивні зрушення в сфері банківських вкладів помітні. Зараз структура депозитів на Україні збалансована: 50% - гривня, 50% - валюта. Причому до кризи 30% було у валюті і 70% в гривні », - зазначив Охріменко.

Нагадаємо, що раніше Незалежна асоціація банків України констатувала зростання депозитної бази в січні на 2,5%.