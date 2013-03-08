Грабіжник розстріляв з травматики жінок, які не віддали йому золото

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС у Запорізькій області, 7 березня в Шевченківському районі м. Запоріжжя чоловік без маски, озброєний пістолетом, увірвався у приміщення агентства з працевлаштування, в якому перебували три співробітниці. Зловмисник наказав жінкам віддати золоті прикраси. Ті розгубилися й забарилися, а чоловік відкрив стрілянину з травматичного пістолета. У результаті нападу дві співробітниці госпіталізовані: одна з непроникаючими пораненнями у руку і живіт, друга – з пораненою ногою. Для життя жінок загрози немає.

Нападник втік з місця злочину до прибуття правоохоронців, нічого не вкравши, ведуться його пошуки.

Інформація про цей інцидент внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) - карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.