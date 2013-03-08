У Черкасах запевняють, що «общак» під ювілей Шевченка не збирають

За словами начальник Головного фінуправління Черкаської ОДА Володимира Кулеші, збирати гроші у так звану «спільну касу» не збиралися.

«У кожному населеному пункті море проблем. Ми запропонували умовно взяти десь 30% – хтось 20 може дати, а хтось 40 захоче. Але головне, щоб ми цього року пріоритетом №1 поставили все, що пов’язано з іменем Шевченка. Пішло трактування: от, такі-сякі, збирають гроші, «общак» роблять. Немає цього», – пояснив Кулеша Тижню.ua.

За його словами, 30% з бюджету розвитку – це умовна цифра. Ніхто персональної відповідальності не несе, тому це лише «відповідальність стану душі та совісті».

Як повідомлялось, у лютому чиновники Черкаської облради та ОДА розіслали сільським радам циркуляр, яким пропонується зарезервувати 30% коштів місцевих бюджетів на 2013 рік для підготовки інфраструктури до відзначення 200-річного ювілею Шевченка. Представники місцевих рад охрестили цей збір «шевченківським податком».