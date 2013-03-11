Одесит по-тихому розбирав міжнародну залізничну лінію

В Одеській області працівники управління МВС України на Одеській залізниці затримали чоловіка, який демонтувати 186 деталей на залізниці. Про це УНІАН повідомили в секторі зі зв'язків з громадськістю управління МВС України.

Згідно з повідомленням, затриманий 34-річний житель міста Рені Одеської області, демонтував 186 деталей верхньої будови колії, що могло вплинути на безпеку руху поїздів.

«Повідомлення про брак обладнання залізниці на перегоні станції Етулія (Молдовська залізниця) - станція Лиман-Дунайський (Одеська залізниця) надійшло в чергову частину лінійного відділу на станцію Ізмаїл від дорожнього майстра шляху», - повідомили в секторі.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, опитали можливих свідків цього правопорушення, а згодом під час спроби здати деталі в приймальний пункт металобрухту затримали зловмисника. У нього вилучено 31 підкладка і 155 залізничних милиць.

Затриманий пояснив, що у вечірній час за допомогою металевого лому демонтував деталі залізниці з метою подальшої здачі їх в приймальний пункт металобрухту.

За словами начальника відділу карного розшуку управління полковника міліції Сергія Єгорова, в 2010 році затриманий вже був судимий Ренійським міським судом відповідно ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» КК України. Відбувши дворічне покарання у місцях позбавлення волі, він тільки в грудні 2012 року повернувся додому.

Викрадені деталі повернуті залізниці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження щодо ч.1 ст.185 «Крадіжка» КК України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію правопорушення за ст. 277 «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» КК України. Ведеться слідство.