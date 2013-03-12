Суд відсторонив від посади мера Коктебеля

Таку постанову суд виніс у понеділок, 11 березня, задовольнивши клопотання правоохоронців, повідомив УНІАН представник прокуратури Криму.

Раніше в березні міліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушень при передачі майна в оренду Коктебельською селищною радою. Розслідування проводиться за статтею 367 КК України (службове недбальство).

Працівники селищної ради відмовилися коментувати УНІАН інформацію про відсторонення мера від посади.

При цьому на запитання, чи був сьогодні О. Булига на роботі, працівники селищної ради відповіли ствердно. О. Булига працює головою селищної ради Коктебеля з 1991 року.