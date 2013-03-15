Фірмі екс-депутата Веревського присудили майже мільйонний штраф

Про це йдеться у постанові Вищого господарського суду від 6 березня, повідомляє видання «Наші гроші».

У квітні 2010 року компанія «Аграрний дім ім. Горького» за власної ініціативи підписала зобов’язання щодо збереження заказника, який розташований на території Кегичівського району Харківської області.

У 2012 році екологічна інспекція виявила, що фірма засаджувала 44,36 га (зі 110,6 га) території заказника суданкою (однорічна кормова культура), соняшником та кукурудзою. При цьому забруднені пестицидами води потрапляли до місця формування витоків ріки Багата, для збереження природних умов формування витоку якої у 1999 році і було створено заказник. Крім того, на розореній території були виявлені залишки обгорілих чагарників та дерев.

Заступник прокурора Харківської області звернувся до суду, щоб стягнути з ТОВ «Аграрний дім ім. Горького» 887,3 тис. грн майнової шкоди, а також зобов’язати фірму відновити рослинність на розореній ділянці.

У жовтні 2012 року Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури. Апеляційний суд скасував це рішення. Втім, Вищий господарський суд підтримав рішення суду першої інстанції, зобов’язавши фірму виконати вимоги прокурора.

Як пишуть «Наші гроші», власником ТОВ «Аграрний дім ім. Горького» з листопада 2012 року є «Рестомон лімітед» (Тортола), яка пов’язана із агрохолдингом «Кернел» «регіонала» А.Веревського. Як відомо, 5 березня Вищий адміністративний суд України позбавив його повноважень народного депутата.

У 2010 році власниками цієї фірми були ТОВ «Украгробізнес» та «Цукровий союз «Укррос», які теж входили до холдингу А.Веревського.