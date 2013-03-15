Школам бракує кваліфікованих психологів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, на цьому наголосив уповноважений Президента України у справах дитини Юрій Павленко під час інспекційної поїздки на Сумщину.

«Загальна проблема в Україні - це недостатня кваліфікація шкільних психологів, які б адекватно і грамотно реагували на появу в навчальному закладі дитини з особливими проблемами. Дуже важливе їх уміння виходити зі складних ситуацій без шкоди для дитини», - сказав дитячий омбудсмен.

За словами Ю. Павленка, наразі завданням служби у справах дітей є відповідне навчання педагогічного персоналу і підвищення кваліфікації шкільних психологів.

Ю.Павленко під час інспекційної поїздки на Сумщину зустрівся з учнями середньої загальноосвітньої школи в с. Чернеччина Охтирського району, а також ознайомився з діяльністю Охтирського училища соціальної реабілітації для дівчат у м. Охтирка. Зокрема, він критично відреагував на конфлікт, що виник у школі с. Чернеччина між педагогічним колективом та усиновленою дитиною – Дмитром Савченком, внаслідок якого батьки першокласника змушені були перевести його на навчання до Охтирської ЗОШ №5. Дитячий омбудсмен відвідав цей навчальний заклад і привітав школяра, якому сьогодні, 14 березня, коли він уперше прийшов до свого нового класу, виповнилося 8 років.

«У будь-якому конфлікті вчителя і дитини винен учитель», - заявив дитячий омбудсмен.