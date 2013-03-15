Змінився номер «гарячого» телефону МОЗ
03:36, 15 березня 2013Суспільство
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Телефонна «гаряча лінія», що діє в Міністерстві охорони здоров’я з питань оперативного реагування на звернення громадян, відтепер відповідатиме за номером 0-800-801-333.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.
Довідкову інформацію, вичерпні відповіді, рішення тих чи інших питань в межах компетенції кваліфіковані диспетчери – фахівці в галузі охорони здоров’я – надаватимуть у робочі дні з 9.00 до 18.00.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні.
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