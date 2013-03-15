Змінився номер «гарячого» телефону МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Довідкову інформацію, вичерпні відповіді, рішення тих чи інших питань в межах компетенції кваліфіковані диспетчери – фахівці в галузі охорони здоров’я – надаватимуть у робочі дні з 9.00 до 18.00.

Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні.