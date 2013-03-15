Офіційний курс валют на 15 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 14 березня – 799.3000) 100 EUR – 1034.0544 (на 14 березня – 1037.5713) 10 RUR – 2.5971 (на 14 березня – 2.6018) Усі курси валют на 15 березня

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