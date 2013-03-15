Офіційний курс валют на 15 березня
04:00, 15 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 14 березня – 799.3000)
100 EUR – 1034.0544 (на 14 березня – 1037.5713)
10 RUR – 2.5971 (на 14 березня – 2.6018)
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