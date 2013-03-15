Рятувальники переженуть свою техніку на захід

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається в повідомленні, за попередженням Гідрометеоцентру, у зв'язку з переміщенням через територію західних областей активного циклону 15 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікується різке погіршення погодних умов.

За прогнозами синоптиків, передбачаються сильні снігопади, хуртовини, посилення швидкості вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, снігові замети, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, в Карпатах дуже сильні снігопади. Протягом 16-17 березня в західних областях очікується похолодання зі зниженням мінімальної температури повітря до 10-16° морозу.

В зв’язку з цим у Державній службі з надзвичайних ситуацій прийнято рішення направити рятувальну техніку з місць постійної дислокації в райони, де очікуються найбільш серйозні ускладнення.

На головних автомобільних дорогах західних областей, гірських перевалах Карпат у місцях прогнозованого утворення транспортних заторів (спуски, підйоми, складний рельєф місцевості) передбачено чергування автомобільних тягачів, спеціальної аварійно-рятувальної техніки для забезпечення безперебійного руху транспорту та розгортання пунктів обігріву для надання допомоги людям та попередження випадків переохолоджень, поінформували в ДСНС.

«Такий формат підготовки до ускладнення погодних умов застосовується вперше з метою скорочення часу та підвищення ефективності реагування на можливі надзвичайні ситуації», - йдеться в повідомленні.

Сили і засоби Державної служби з надзвичайних ситуацій знаходитимуться в бойовій готовності безпосередньо в місцях реагування.

Всього до виконання завдань з протидії стихії приведено в готовність близько 300 чоловік особового складу, понад 90 од. техніки та 17 пунктів обігріву, у тому числі: 40 автотягачів, 10 од. важкої інженерної техніки, 10 спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів та 30 пересувних електростанцій.

Для координації дій залучених сил у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях розгорнуто оперативні штаби ДСНС.