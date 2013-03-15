Клієнти банку «Таврика» отримали майже мільярд гривень компенсацій

Про це в коментарі телеканалу «Перший Національний» повідомила Олена Шарова, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

«22 тис. вкладників - це майже половина тих, чиї договора за вкладами закінчилися до 31 січня 2012 р., або мають карткові рахунки в «Тавриці». Вони всі отримають свої кошти», - підкреслила Олена Шарова.

В АТ «Імексбанк», банку-агенті ФГВФО з виплати грошей вкладникам «Таврики», також відзначили стабільність виплат. «Ми працюємо без обіду. У нас подовжено робочий день. У вихідні дні працюємо по суботах. Більше 30% вкладників «Таврики» залишили депозити у нас», - сказала замдиректора київського філіалу банку Лариса Юр'єва.

Нагадаємо, 20 грудня 2012 р. НБУ ввів тимчасову адміністрацію в банку «Таврика».