Вкладники проблемних банків зможуть отримувати відшкодування на картки

Про це в ефірі «Першого національного» повідомив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик, пише РБК-Україна.

«Фінансові ресурси ФГВФО становлять 5,7 млрд грн. Цього оперативного резерву цілком достатньо для здійснення всіх зобов'язань фонду по виплатах на даний момент, плюс ще ті, які ми проаналізуємо, як ймовірні, найближчим часом. Треба розуміти, що це тільки оперативний резерв. Якщо фонду знадобляться додаткові ресурси, він вправі негайно звернутися до Національного банку за отриманням відповідних кредитних ресурсів. Упевнений, ми отримаємо їх у необхідній кількості», - заявив Оленчик, підкресливши, що ФГВФО жодного разу не вдавався до зовнішньої допомоги.

Представник ФГВФО зауважив, що нинішня сума гарантованого відшкодування дозволяє українцям не переживати за свої вклади. «Сума в 200 тис. грн, по-перше, закріплена безпосередньо в законі, чого не було раніше. І закон чітко визначає, що ця сума ніколи не може бути зменшена, але за рішенням адміністративної ради може зростати. По-друге, сам розмір суми. Власне, ці 200 тис. в 26 разів перевищують суму середнього депозиту по банківській системі. І взагалі, на вклади менше 200 тис. припадає 99,5% вкладів. Я думаю, що таким чином фонд повністю виконує свою соціальну роль», - сказав Оленчик.

Він також особливо відзначив, що в ФГВФО зараз опрацьовуються технічні рішення, які дозволять вкладникам отримувати суму відшкодування також і на карткові рахунки. «Ми проводимо спільно з Національним банком відповідний експеримент. Думаю, що до кінця 2013 р. такі технічні рішення також будуть доступні і це, можливо, для багатьох вкладників буде більш зручним способом отримання коштів, ніж отримання безпосередньо готівкою», - резюмував Оленчик.