Глава УГКЦ запросив нового Папу в Україну

«Це було б великим благословенням для нас та всієї України розраховувати на Вашу присутність під час такої визначної події», - ідеться у привітальному листі.

Глава Церкви привітав новообраного Папу Франциска від свого імені та від всієї Української Греко-Католицької Церкви іспанською мовою. «З глибини наших сердець радіємо, що Вас вибрали Папою. Приєднуємося до вітань нашими молитвами, які сьогодні звучать із вуст нашої пастви, що знаходиться на всіх континентах», - написав Шевчук у листі до Папи Франциска, повідомляє УГКЦ.

«Особисто висловлюю Богові свою щиру вдячність, оскільки саме в Буенос-Айресі я, молодий та щойно призначений єпископ, робив свої перші кроки, перебуваючи там під Вашою батьківською опікою. І сьогодні впевнений, що зможу розраховувати на підтримку Вашої Святості, як і Аргентинська єпархія Покрови Пресвятої Богородиці», - зазначив Глава УГКЦ.

На завершення Предстоятель УГКЦ попросив у Святішого Отця апостольського благословення для УГКЦ та побажав йому, щоб він «служив Богові та Вселенській Церкві з мудрістю і духовною силою на многії літа».