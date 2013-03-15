На Луганщині вщент згорів автобус

У м. Алмазне (Луганська область) у четвер, 14 березня, о 13.30 біля будинку по вул. Сєрого сталося задимлення й займання моторного відсіку пасажирського автобуса марки "ПАЗ-3205", що слідував за маршрутом Алмазне-Стаханов.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

Внаслідок пожежі автобус повністю знищено вогнем. Постраждалих немає. У салоні перебували 10 пасажирів, які вчасно вийшли. Причини пожежі встановлюються.