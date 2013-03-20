Прикордонники знайшли в "жигулях" снайперський приціл

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, спробу незаконного переміщення товару подвійного призначення через державний кордон України було припинено в понеділок, 18 березня, в автомобільному пункті пропуску «Плетенівка».

Під час проходження прикордонно-митного контролю автомобіля ВАЗ, що прямував на виїзд з України, його водій - громадянин РФ - помітно нервував, і прикордонники перевели транспортний засіб зі смуги зелений коридор на червоний для більш детального огляду. Під час поглибленого огляду автомобіля «спрацював» службовий собака. В автомобілі за заднім сидінням на полиці в зеленому чохлі було виявлено приціл до снайперської гвинтівки (зі слів власника приціл до снайперської гвинтівки Драгунова).

Пристрій вилучено та передано співробітникам митниці, повідомили в прес-службі.