Кіпр обіцяє не чіпати вклади іноземців

Він висловив оптимізм з приводу майбутнього, незважаючи на несприятливу ситуацію, повідомляє Кіпрське агентство новин. Нинішнє положення може бути виправлено, сказав він. "Ми можемо це зробити. Трійці доведеться змиритися. Ми повинні бути готові йти на жертви, і це відноситься до кіпрських вкладників. Але ми не можемо зробити це з іноземними вкладниками, які довірили нам (гроші). Це було б крадіжкою", - сказав замглави ЦБ, передає РІА Новости.

У середу ввечері телеканал Mega повідомив, що після безрезультатних переговорів з трійкою і Росією уряд Кіпру має намір повернутися до первісного сценарію податку на вклади. Однак "стрижка" торкнеться тільки сум, що перевищують 100 тисяч євро, і разовий податок на них буде менше раніше запропонованих 9,9%. Крім цього новий план передбачає створення "хорошого" і "поганого" банків. У "хороший" будуть переведені депозити до 100 тисяч євро і кредити, а в поганій - депозити більше 100 тисяч євро і погані кредити. Мета - провести санацію "поганого" банку протягом шести місяців.

Крім цього передбачається зібрати 3 мільярди євро зі страхових фондів і продати Cyprus Popular Bank, другу за величиною банківську групу Кіпру, яка працює під брендом Laiki. Від продажу банку влада має намір виручити 3 мільярди євро, повідомляє телеканал. "Повернутися до початкового плану доводиться після дуже холодного прийому плану Б з боку трійки. Іноземні кредитори зайняли дуже жорстку позицію, заявляючи, що Кіпр повинен був затвердити в неділю законопроект із " стрижки "депозитів ... У той же час холодний прийом надали Кіпру в Москві ... Росія демонструє відсутність будь-якого ентузіазму до угоди, Москва не хоче погіршувати відносини з Європою заради такої маленької країни, як Кіпр ", - передає телеканал.