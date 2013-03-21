На Київ суне сильний снігопад

За інформацією Укргідрометцентру, з 22 по 23 березня очікується суттєве погіршення погодних умов. У зв'язку з переміщенням активного циклону вдень 22 березня та впродовж 23 березня очікуються складні погодні умови: сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 17-22 м/с. На дорогах очікується ожеледиця, повідомляє Київська ДАІ.

За значного погіршення погодних умов водіям радять, за можливості, взагалі утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом.

Столична ДАІ закликає водіїв обов’язково враховувати погодні та дорожні умови - неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, уникати ризикованих маневрувань, не перевищувати швидкість, дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції руху, а також - в умовах снігопаду рухатися з включеним ближнім світлом фар, а при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

Також, киян просять зважати на складні погодні умови і не залишати автомобілі на узбіччі, адже це створюватиме перешкоду комунальним службам, котрі прибиратимуть сніг.