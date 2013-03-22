Снігопад паралізував транспорт на Рівненщині

Як повідомили УНІАН в головному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, складна ситуація залишається і на автошляхах обласного центру.

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Зокрема, через замети та ожеледицю з самого ранку утворилися затори на центральній вулиці Соборній. Подібна ситуація практично по всьому місту. За словами водіїв пасажирського транспорту, через слизькі дороги вони постійно відстають від графіків руху.

У посиленому режимі працюють рятувальники, комунальники та працівники державтоінспекції. На розчищення доріг від снігів в області протягом світлового дня було залучено понад 120 одиниць техніки, понад 80 працівників особового складу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники вивільнили із снігових заметів та відбуксирували 12 одиниць автотранспортної техніки. Серед них - пасажирський автобус та машину швидкої допомоги.

З метою попередження загибелі людей внаслідок переохолодження на ділянках найбільшої концентрації руху великогабаритного транспорту та в місцях утворення транспортних заторів (спуски, підйоми, складний рельєф місцевості) організовано цілодобову роботу 4 пунктів обігріву. Вони вже надали допомогу понад 40 людям. Ситуація перебуває під постійним контролем виконувача обов’язки голови обласної державної адміністрації Анатолія Юхименка.

Снігопад, хуртовини та посилення вітру прогнозують у Рівненській області 22 до 25 березня. За даними обласного гідрометцентру, упродовж цих днів, температура повітря знизиться до 12 градусів морозу вночі та восьми вдень. На автошляхах області може бути ускладнений проїзд, тому працівники ДАІ рекомендують водіям без нагальної потреби взагалі не виїжджати в дорогу. Водночас через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу можуть виникати обриви ліній електропередач. За таких обставин рятувальники радять не намагатися усунути аварію самотужки, а повідомити про це відповідні служби.

В області працюють «гаряча» телефонна лінія та кол-центр з надання екстреної допомоги людям, які постраждали від стихії.