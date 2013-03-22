Правоохоронці звільнили заручника і затримали його викрадачів

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС в області.

Повідомлення про викрадення людини надійшло до чергової частини УБОЗ від батька потерпілого – робітника одного з підприємств енергетичної галузі обласного центру. Він розповів, що його 42-річного сина, який мешкає в сільській місцевості, захопили невідомі.

Оперативники УБОЗ встановили, з ким контактував потерпілий перед своїм зникненням. У цей час потерпілий особливо інтенсивно спілкувався з жителями півдня України, власниками одного з фермерських господарств на Херсонщині. Працівники спецпідрозділу провели комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у результаті якого було встановили точне місце знаходження заручника. Його тримали в одному з підсобних приміщень адміністративної споруди фермерського господарства. Працівники міліції, здолавши опір охорони підприємства, звільнили заручника. Також вони затримали трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викрадені людини. Цими громадянами виявилися власник господарства разом зі своїм сином, а також начальник служби охорони фермерського господарства.

Врятований заручник розповів, що зловмисники заштовхнули його до свого авто під загрозою предмета, схожого на пістолет (цей предмет вилучено, наразі проводиться його експертиза). У полоні житель Чернігівщини провів рівно тиждень. Весь цей час викрадачі регулярно телефонували батькам, вимагаючи 40 тис грн, які ніби чоловік їм заборгував.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 147 Кримінального кодексу України ("Захоплення заручників"), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Їх затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Розслідування триває.