Рух залізничного транспорту в Україні не припиняється, незважаючи на активні роботи з прибирання снігу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, станом на ранок 24 березня на залізничних вузлових станціях, вокзалах, платформах та коліях задіяно більше 8,6 тис. осіб і 50 снігоприбиральних комплексів.

Затримки у відправленні та прибутті поїздів пов’язані з негодою та обмеженням швидкості руху. Але завдяки посиленій та злагодженій роботі залізничників рух залізничного транспорту не припиняється.

За даними Мінінфраструктури, залишається ускладненим проїзд до низки населених пунктів у Львівській, Хмельницькій, Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській та Тернопільській областях, а також дорогами Київської області.

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Щодо ситуації в морському транспорті, тимчасово припинено роботу Бузько - Дніпровсько – Лиманського, Херсонського морського, гирла «Бистре» та Керч – Енікальського каналів.

Аеропорти «Бориспіль» та «Жуляни» працюють з обмеженнями, інші аеропорти працюють в штатному режимі.