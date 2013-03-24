«Бориспіль» скасував половину рейсів до Європи
13:43, 24 березня 2013Суспільство
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Аеропорт «Бориспіль» скасував призначені на сьогодні рейси до більшості країн Європи.
Аеропорт «Бориспіль» скасував половину рейсів до Європи
Станом на 13.00 міжнародний аеропорт «Бориспіль» скасував рейси до більшості країн Європи, призначені на 24 березня.
Як повідомляє сайт аеропорту, скасовані 45 з 90 рейсів до країн Європи на 24 березня.
Рейси у напрямку країн Азії і деяких міст Росії очікуються вчасно або із затримками.
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