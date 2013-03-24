«Бориспіль» скасував половину рейсів до Європи

13:43, 24 березня 2013
Суспільство
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Аеропорт «Бориспіль» скасував призначені на сьогодні рейси до більшості країн Європи.

Термінал D аеропорту Бориспіль

Станом на 13.00 міжнародний аеропорт «Бориспіль» скасував рейси до більшості країн Європи, призначені на 24 березня.

Як повідомляє сайт аеропорту, скасовані 45 з 90 рейсів до країн Європи на 24 березня.

Рейси у напрямку країн Азії і деяких міст Росії очікуються вчасно або із затримками.

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