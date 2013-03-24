«Бориспіль» скасував половину рейсів до Європи

Станом на 13.00 міжнародний аеропорт «Бориспіль» скасував рейси до більшості країн Європи, призначені на 24 березня.

Як повідомляє сайт аеропорту, скасовані 45 з 90 рейсів до країн Європи на 24 березня.

Рейси у напрямку країн Азії і деяких міст Росії очікуються вчасно або із затримками.