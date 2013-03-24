Київводоканал запевняє, що вода в Дніпрі така, як завжди

У зв’язку з численними повідомленнями 23 березня про появу на поверхні Дніпра жовтих плям незрозумілого походження у лабораторіях «Київводоканалу» провели термінові додаткові дослідження поверхневих вод Дніпра та Десни, які підтвердили, що усі показники якості річкової води, яка надходить на очисні споруди, перебувають в межах визначених норм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «АК «Київводоканалу».

«Різких відхилень, що не притаманні цьому сезону року, у показниках річкової дніпровської та деснянської води не спостерігається», - сказано в повідомленні.

«Отримані дані свідчать лише про те, що ми знаходимось на порозі паводкового періоду, для якого властиві підвищення каламутності річкової води, кольоровості, окиснюваності, поступового зменшення лужності», - додали у компанії.

Припущення з приводу того, що причиною появи жовтих плям на поверхні Дніпра може бути витік каналізації, не підтвердились. Усі споруди водовідведення «Київ водоканалу» працюють у штатному режимі. Жодних аварійних ситуацій, які могли б призвести до забруднення стоками поверхневих джерел водопостачання, не траплялось.

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«Київводоканал» занепокоєний появою незрозумілих забруднень Дніпра. Так, сьогодні, 24 березня, у район села Лебедівка Київської області, що поблизу водосховища, на поверхні води також були виявлені жовті плями, у зв’язку з цим на місце терміново направлено фахівця компанії для здійснення забору річкової води з метою її подальшого аналізу.