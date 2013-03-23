У Києві вимагають від влади та СЕС провести аналіз води у Дніпрі (фото)

Партія Віталія Кличка «УДАР» вимагає від київської влади та санепідемстанції пояснити киянам причини появи жовтих плям у Дніпрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», на цьому наголосив депутат Київради Олексій Давиденко.

За його словами, сьогодні зранку мешканці столиці побачили на лівому березі Дніпра жовті плями, які затягнули всю поверхню води вздовж берега річки.

«Течія несе по Дніпру цю жовту воду до берегів Гідропарку та Русанівського каналу», - сказав депутат.

О.Давиденко підкреслив, що мешканці Києва дуже занепокоєні таким станом речей, «оскільки такого раніше ніколи не спостерігалося». За словами депутата, навряд чи появу цих жовтих плям спричинили пісок або мул, що піднялися на поверхню, оскільки за своєю природою вони важчі за воду.

«Ми не виключаємо, що поява таких плям може бути наслідком прориву каналізаційних труб чи промислового викиду в Дніпро. Аби поінформувати киян «УДАР» вимагає від санепідеміологічної станції, служби МНС та керівництва столиці терміново сьогодні провести забір води та провести дослідження. Ми вимагаємо публічно повідомити результати таких досліджень та пояснити звідки взялися ці жовті плями», - наголосив О.Давиденко.