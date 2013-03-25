У Мінську судитимуть трьох українців, яких затримали вчора на Дні Волі

Громадяни України, затримані в Мінську в неділю під час акції білоруської опозиції, постануть перед судом сьогодні.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Посольства України в Білорусі, співробітники міліції в Мінську затримали вісім учасників акції опозиції, троє з яких - громадяни України.

За даними білоруського правозахисного центру "Весна", стосовно затриманих складено протоколи про правопорушення, передбачене статтею 23.4 Кодексу про адміністративні правопорушення Білорусі (непокора законному розпорядженню або вимозі посадовця при виконання ним службових повноважень). Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 діб арешту.

"Посольство отримало інформацію про те, що вчора було затримано троє громадян України - двоє дівчат і один неповнолітній юнак", - сказав представник посольства.

За його даними, суд над затриманими українцями відбудеться сьогодні. Співрозмовник агентства також повідомив, що до Мінська виїхали батьки неповнолітнього українця.

Акцію опозиції було приурочено до дати заснування Білоруської народної республіки (БНР), яка була проголошена в ніч на 25 березня 1918 року в умовах німецької окупації. БНР проіснувала кілька місяців. У січні 1919 року в країні було встановлено радянську владу. Цього дня білоруська опозиція традиційно проводить акції під назвою "День волі".