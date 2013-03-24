Білоруси відзначили День Волі: серед затриманих можуть бути українці
16:45, 24 березня 2013Світ
1194 0
У центрі Мінська сьогодні прихильники білоруської опозиції провели ходу, приурочену до 95-річчя проголошення Білоруської народної республіки.
Цей день опозиція святкує як День Волі / Фото Наша Ніва
Понад тисяча людей зібралася біля кінотеатру «Жовтень» у центрі білоруської столиці, повідомляє Радіо Свобода. Звідси вони вирушили на площу Бангалор, де відбувся мітинг та концерт.
Демонстранти тримали біло-червоно-білі прапори, символіку опозиційних партій, портрети політиків, які перебувають в ув’язненні. Людей, які тримали не дозволені владою плакати, після завершення акції затримували правоохоронці. За деякими повідомленнями, серед затриманих є і троє громадян України.
Серед організаторів акції — Партія Білоруський народний фронт, рух «За Свободу», компанія «Говори правду!», Об’єднана громадянська партія та інші.
Акція була дозволена міською владою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter