Білоруси відзначили День Волі: серед затриманих можуть бути українці

Понад тисяча людей зібралася біля кінотеатру «Жовтень» у центрі білоруської столиці, повідомляє Радіо Свобода. Звідси вони вирушили на площу Бангалор, де відбувся мітинг та концерт.

​Демонстранти тримали біло-червоно-білі прапори, символіку опозиційних партій, портрети політиків, які перебувають в ув’язненні. Людей, які тримали не дозволені владою плакати, після завершення акції затримували правоохоронці. За деякими повідомленнями, серед затриманих є і троє громадян України.

Серед організаторів акції — Партія Білоруський народний фронт, рух «За Свободу», компанія «Говори правду!», Об’єднана громадянська партія та інші.

Акція була дозволена міською владою.