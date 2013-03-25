В Україні більше сотні населених пунктів сидять без електрики

12:25, 25 березня 2013
Суспільство
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В Україні через негоду залишаються знеструмленими 103 населених пункти.

Знеструмленими залишаються 103 населених пункти / Фото : dt.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко.

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Він нагадав, що в результаті сильних снігопадів та посилення вітру на території України було знеструмлено більше тисячі населених пунктів.

Зараз, за словами Г.Марченка, знеструмленими залишаються 103 населених пункти, і роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

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