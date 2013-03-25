В Україні більше сотні населених пунктів сидять без електрики
12:25, 25 березня 2013Суспільство
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В Україні через негоду залишаються знеструмленими 103 населених пункти.
Знеструмленими залишаються 103 населених пункти / Фото : dt.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко.
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Він нагадав, що в результаті сильних снігопадів та посилення вітру на території України було знеструмлено більше тисячі населених пунктів.
Зараз, за словами Г.Марченка, знеструмленими залишаються 103 населених пункти, і роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
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