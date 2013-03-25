105 населених пунктів України відрізані від світу

Аварійними бригадами обленерго повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Криму, Черкаській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Вінницькій та Чернігівській областях, знеструмлених внаслідок складних погодних умов через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 понеділка залишається знеструмленим 161 населений пункт у трьох областях, а саме: у Полтавській – 112 (у тому числі 9 - частково), у Сумській – 46, у Київській – 3 (у тому числі 1 - частково).

За інформацією «Укравтодору» проїзд автошляхами державного значення забезпечено.

На автошляхах Київ – Житомир та Київ – Харків проїзд автотранспорту забезпечено в обох напрямках. У Києві ділянок з ускладненим проїздом автотранспорту не зафіксовано.

Ускладнено транспортне сполучення на автодорозі Київ - Чернігів (ділянка в районі Броварів).

Роботи з розчистки дороги та евакуації транспорту тривають у цілодобовому режимі.

Транспортне сполучення по Вишківському, Яблуницькому, Латірському та Абранському гірських перевалах Закарпатської області та Ужоцькому і Орявському перевалах Львівської області здійснюється у звичайному режимі.

У період з 22 березня було ускладнено транспортне сполучення до 1 тисячі 103 населених пунктів, відновлено проїзд до 998 у восьми областях, а саме: у Вінницькій – 171, Волинській – 65, Івано-Франківській – 42, Львівській – 106, Рівненській – 98, Тернопільській – 192, Хмельницькій – 303 та Чернівецькій – 21.

Станом на 7.00 25 березня залишається відновити транспортне сполучення до 105 населених пунктів у шести областях, а саме: у Вінницькій до 17, Волинській - до 12, Тернопільській - до 28, Хмельницькій - до 45, Чернівецькій - до 3

Силами Держслужби з надзвичайних ситуацій у регіонах впродовж доби надано допомогу 1 тисячі 566 автотранспортним засобам та 3 тисячам 230 особам.

Розгорнуто 317 мобільних рятувальних пунктів, з них від ДСНС – 311, від Міноборони – 6 пунктів, у яких протягом доби надано допомогу 1 тисячі 297 особам.

До заходів щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів життєдіяльності населення, соціально-побутової сфери та транспортного сполучення на автошляхах державного і регіонального значення та у Києві протягом минулої доби залучалося 22 тисячі 346 осіб та 5 тисяч 344 одиниці техніки.

На місцях координацію дій здійснюють оперативні групи Головних управлінь (управлінь) в областях, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій – робоча група міжвідомчого оперативного штабу.

Загальну координацію дій здійснює голова ДСНС Михайло Болотських