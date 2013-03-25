У Дніпропетровську чоловік «замінував» одну з міських будівель

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

22 березня до Амур-Нижньодніпровського райвідділу міліції надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, під час якого він повідомив, що начебто збирається підірвати одну з будівель по пр. Правди.

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Правоохоронці перевірили приміщення будівлі, але жодних вибухових пристроїв не виявили. Зловмисника було встановлено та затримано. Ним виявився непрацюючий мешканець Дніпропетровська, що перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Відомості за даним фактом зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Амур-Нижньодніпровським райвідділом міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Процесуальне керівництво в кримінальному провадження здійснюється прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району.

Вказаному громадянину вручено повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного правопорушення.