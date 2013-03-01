Дзвінок про замінування двох вокзалів надійшов із СІЗО

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України на Південно-західній залізниці.

Як зазначили в СЗГ, встановлено, що дзвінок надійшов з камери Житомирського слідчого ізолятору. "Телефонував 36-річній чоловік, якого засудили за скоєння розбійного нападу до 11 років позбавлення волі. Відбувати покарання у Бердичівській виправній колонії бажання у нього не було. Сподіваючись, що слідувати до місця відбування покарання доведеться залізничним транспортом, засуджений для надійності замінував одразу два залізничні вокзали: Житомира та Бердичева. Коли ж «мінера» все-таки доставили до виправної колонії, він зізнався у скоєному злочині", - зазначили у міліції.

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Засуджений відповідатиме перед судом і за цей злочин - за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі строком до шести років.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі та Бердичеві сьогодні після анонімного повідомлення про замінування залізничних вокзалів, евакуювали майже 600 чоловік, однак вибухівки не знайшли.