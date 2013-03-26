Депутати пропонують відзначити 100-річчя січових стрільців

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, відповідний проект постанови депутати подали на розгляд парламенту.

"У серпні 2014 року виповнюється 100 років з дня створення легіону Українських січових стрільців, який своєю появою ознаменував не тільки створення нашої української армії, але й відновлення боротьби за нашу державу, її національну та культурну ідентичність", - йдеться у повідомленні.

«Це перше українське військо, що було створене в XX ст., після якого виникла ціла хвиля різноманітних армій, девізій і загонів. Саме тому створення цього окремого підрозділу вкрай важливе з точки зору сучасного українського війська. А відтак його святкування може стати важливим не лише для громадських організацій, патріотичних партій, а й для української армії», - цитує О.Бригинця його прес-служба.

Він висловив сподівання, що, крім офіційної частини святкування, яке повинне пройти на належному рівні, до відзначення цієї дати доєднаються й ті громадські організації, політичні партії, армія та окремі населені пукти, які пов’язані з історією січових стрільців.

«В цих історичних місцях можна провести реконструкції боїв, що могло б стати не лише доброю традицією, а й привабливою туристичною подією», - переконаний О.Бригинець.

Українські січові стрільці - військове формування, спочатку - легіон (бригада) - у складі армії Австро-Угорської імперії, утворене за національною ознакою під час Першої світової війни. Ядро його становили активісти довоєнного січового, сокальського та пластового руху. Пізніше стрільці увійшли до складу Галицької армії Західноукраїнської народної республіки, а також склали найбільш боєздатні частини армії Української Народної Республіки.