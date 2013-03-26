З ТЦ викрали сейф із ювелірними виробами

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області.

«Злочин було скоєно в ювелірному відділі торгового центру «Афіна». Невідомі або невідомий, розбивши вітринне вікно, проникли всередину будівлі торгового центру й викрали з нього сейф із ювелірними виробами», - повідомили в ВЗГ.

Розмір збитків, завданих злочином, правоохоронці не називають, посилаючись на те, що точна сума буде встановлена лише в результаті інвентаризації. Водночас постраждалі оцінюють свої збитки на суму не менше 0,5 млн грн.

До єдиного реєстру досудових розслідувань подію внесено з кваліфікацією за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах). Карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Ведеться досудове слідство.