Скасовано договір про ремонт мосту через Дніпро

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Держфінінспекції в Черкаській області, договір із компанією було підписано 18 червня 2012 року.

Під час перевірки ДФІ та прокуратури області закупівель товарів та робіт за державні кошти Головним управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації з’ясувалося, що пропозиції учасників торгів не відповідали умовам торгів, що і стало підставою для відміни результатів торгів і скасування договору. Зокрема, ТОВ «Союзтранспроект» не підтвердив досвід виконання аналогічних робіт. А пропозиція іншого учасника торгів, ПАТ "Київсоюзшляхпроект", не містила довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету, учасник теж не підтвердив досвід розробки документації для здійснення реконструкцій мостів.

Тож обоє учасників держзакупівель не підтвердили свою відповідність кваліфікаційним вимогам замовника.

Як повідомили в ДФІ в Черкаській області, фінінспектори також узяли участь у перевірці прокуратурою області Головного управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації.

За її результатами було встановлено, що 9 процедур закупівель товарів та робіт Головним управлінням капітального будівництва Черкаської ОДА за держкошти на загальну суму 53 млн грн були проведені з порушенням законодавства.

Про результати перевірки проінформовано прокуратуру Черкаської області.

Фахівцями Держфінінспекції в Черкаській області з початку року проведено 9 перевірок процедур закупівель за держкошти на загальну суму понад 32 млн грн. За результатами моніторингу попереджено незаконне витрачання державних коштів, шляхом відміни торгів на загальну суму 26 млн грн на 6 об'єктах моніторингу.