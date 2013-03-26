В Україну прилетіли лелеки: через сніг птахи голодують і мерзнуть (фото)

Як повідомили кореспондента УНІАН в Секторі громадських зв’язків Управління МВС у Тернопільській області, міліціонери, крім надання допомоги літнім людям у розчищенні дворів від снігу, останніми днями також взяли на себе підгодівлю найбільших зграй лелек у Тернопільському та Козівському районах. Як зауважили правоохоронці, у зв’язку з негодою лелеки потрапили в екстремальні умови і потребують людською допомоги.

Захисники природи також закликають всіх громадян підгодовувати лелек, оскільки ослаблені далеким перельотом птахи через скуті кригою ставки та річки не мають доступу до їжі, крім того, їм дошкуляє сильний мороз й існує загроза, що чимало з них загине.

Зараз в області шукають волонтерів, які б могли доглядати за птахами.

Як повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичному управлінні Івано-Франківської облдержадміністрації, за дорученням голови ОДА Михайла Вишиванка, працівники Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять моніторинг місць скупчення перелітних птахів на території Прикарпаття та спільно із працівниками органів місцевого самоврядування, Галицького Національного природного парку, лісових господарств вживають заходів з надання допомоги птахам.

Зокрема, 24 березня до рятувальників надійшло повідомлення від сільського голови Бовшева Галицького району про те, що на околиці села перебуває майже 40 лелек. Рятувальники спільно із працівниками Галицького Національного природного парку поїхали в Бовшів і підгодували птахів. Також лелек щодня підгодовують місцеві жителі.

Як зазначив заступник директора Галицького Національного природного парку, керівник Центру реабілітації диких тварин Володимир Бучко, перелітних птахів не потрібно зайвий раз турбувати, а по можливості треба підгодувати. У випадку виявлення травм чи ознак обмороження, птахів слід транспортувати до парку, де їм нададуть кваліфіковану допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство екології та природних ресурсів України здійснює моніторинг стану лелек, які масово повертаються в Україну, задля їхнього порятунку в разі необхідності.

Як зазвичай, в другій половині березня в Україну почали масово повертатися лелеки білі. Нині достатньо велика їх чисельність відмічається на заході України, зокрема в Чернівецькій області.

За даними Мінекології, популяція лелеки білого в Україні становить понад 30 тис птахів.