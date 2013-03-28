У Київському метро сподіваються, що найгірше вже позаду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київський метрополітену, через складні погодні умови навантаження на метро з перевезення пасажирів стрімко зросло.

Так, 26 березня Київський метрополітен перевіз 2 млн пасажирів, що на 200 тис. більше, ніж зазвичай у робочі дні.

«Підприємство відпрацювало минулу добу в напруженому режимі, однак належно впоралося з інтенсивними пасажиропотоками. Усі станції та лінії працювали безперервно, поїзди рухалися за графіками, а попит пасажирів на засоби оплати проїзду задовольнявся у повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

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На пересадочних вузлах, які в години «пік» для метрополітену є традиційно проблемними зонами, також спостерігався значний пасажиропотік. Величезне навантаження лягло і на станцію «Вокзальна», якою за добу скористалося найбільше пасажирів – 100 тисяч, зазначили в прес-службі.

Щоб зменшити навантаження на станцію «Вокзальна», КП «Київський метрополітен» звернулося до КП «Київпастранс» із проханням організувати маршрути наземного транспорту для перевезення пасажирів від Центрального залізничного вокзалу до станції метрополітену «Університет». Відтак, вже сьогодні, 27 березня, зазначене автобусне сполучення було організоване. Київський метрополітен за допомогою станційних засобів гучномовного оповіщення регулярно закликає киян та гостей столиці користуватися даною послугою з 7 до 10 годин ранку, йдеться в повідомленні.

Як підкреслюють в метрополітені, рівномірне розподілення пасажиропотоків між станціями метро за допомогою наземного транспорту дозволить Київському метро збільшити обсяги перевезення та підвищити культуру обслуговування пасажирів.