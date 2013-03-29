З бібліотеки викрадено раритетні книги початку ХІХ століття

Про це УНІАН повідомив начальник сектору громадських зв'язків УМВС в області Сергій Бриль.

Відомості про скоєння злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Зараз у правоохоронців є підозрювані, вживаються заходи щодо їх затримання", - сказав С.Бриль.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у місцевих ЗМІ, з читального залу бібліотеки викрадено книги 1817, 1818 та 1819 років видання. Два томи етнографа та географа Степана Крашеннікова – описи подорожей, а також книга з історії Росії дослідника Дмитра Бантиш-Каменського. За оцінками експертів, кожна з книг може коштувати до 5 тис. євро.