У Вінниці католики 1 квітня зможуть взяти вихідний

Як повідомили УНІАН у Департаменті в справах ЗМІ Вінницької міськради, відповідне рішення було прийнято 28 березня під час засідання виконкому.

Мер Вінниці Володимир Гройсман під час засідання зазначив, що велика кількість вінничан, які є католиками або представниками інших релігійних громад, святкують свято Великодня не 5 травня, як православні, а в інші дні (у християн-католиків Великдень в 2013 році святкується 31 березня), але для них не встановлено вихідного на державному рівні.

«До нас зверталися представники різних релігійних конфесій, тому ми вирішили піти їм назустріч, адже Вінниця завжди була толерантним містом і це ще один крок для утвердження в місті цих цінностей», - сказав міський голова.

Тобто, якщо людина сповідує католицьке християнство, вона може звернутися до свого керівника щодо надання їй вихідного дня у наступний понеділок.

Це рішення стосується не тільки людей, які сповідують католицьку віру, а й належать до інших релігійних конфесій. Вони також можуть звернутися до керівництва про надання вихідного дня після своїх великих релігійних свят, зазначається в повідомленні.