Експерт бачить щонайменше дві можливості негайно забезпечити Вуглегірськ теплом

Як сказав він у коментарі агентству УНІАН, нинішня позиція керівництва Мінвуглеенерго стосовно Вуглегірська не може не дивувати, адже «фактично воно розписалося в тому, що 12-тисячне місто Донбасу з його лікарнями, дитсадками тощо залишене напризволяще після пожежі на Вуглегірській ТЕС».

«Заявивши про довготривале повноцінне відновлення ТЕЦ «за планом», включаючи генерацію тепла для Вуглегірська, міністр Едуард Ставицький, разом з усім урядом «професіоналів» продемонстрували, що не знають, яким чином у надзвичайній ситуації, яка склалася, тимчасово забезпечити жителів цього відносно малого містечка теплом», - сказав Б.Соколовський.

Насправді, за словами експерта, існують принаймні дві можливості негайно, впродвж однієї - трьох діб забезпечити Вуглегірськ теплом найдешевше.

По-перше, сказав Б.Соколоський, можна задіяти резервні пересувні котельні Збройних сил, а якщо таких не вистачає у своїх ЗС, то можна орендувати за кордоном, зокрема, у військах НАТО.

По-друге, зазначив він, можна використати національні резерви старих паровозів, які ще мають зберігатися на випадок непередбачених ситуацій, а якщо й їх бракує – орендувати за кордоном, зокрема, в Росії.

«Про такі можливості відомо кожному справжньому фахівцю, який хоч коли-небудь займався питаннями котелень, а не призначений за регіональною ознакою», - заявив Б.Соколовський.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції сталася пожежа. Пожежу було ліквідовано 30 березня о 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, 8 осіб госпіталізовано.