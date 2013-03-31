Причини пожежі на Вуглегірській ТЕС обіцяють назвати до 8 квітня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерго вугілля, міністерська комісія, створена відповідно до наказу керівника відомства Едуарда Ставицького від 29 березня №136, має до 8 квітня провести розслідування з виїздом на місце, а також підготувати наказ щодо усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

На тему: Ставицький каже, що Вуглегірську ТЕС повністю відбудують

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у місті Світлодарськ Донецької області Е.Ставицький наголосив, що попередні причини пожежі на Вуглегірській ТЕС 29 березня будуть відомі сьогодні ввечері.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров створив урядову міжвідомчу комісію для встановлення причин цієї аварії.

29 березня, о 15.15 у м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській ТЕС ДАЄК “Центренерго” на другому енергоблоці виникла пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджено технологічне обладнання та покрівлю будівлі.