Причини пожежі на Вуглегірській ТЕС обіцяють назвати до 8 квітня

08:35, 31 березня 2013
Політика
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Комісія Міністерства енергетики та вугільної промисловості України планує завершити розслідування причин та обставин аварії на Вуглегірській ТЕС до 8 квітня.

Едуард Ставицький розповів, коли будуть результати

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерго вугілля, міністерська комісія, створена відповідно до наказу керівника відомства Едуарда Ставицького від 29 березня №136, має до 8 квітня провести розслідування з виїздом на місце, а також підготувати наказ щодо усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у місті Світлодарськ Донецької області Е.Ставицький наголосив, що попередні причини пожежі на Вуглегірській ТЕС 29 березня будуть відомі сьогодні ввечері.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров створив урядову міжвідомчу комісію для встановлення причин цієї аварії.

29 березня, о 15.15 у м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській ТЕС ДАЄК “Центренерго” на другому енергоблоці виникла пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджено технологічне обладнання та покрівлю будівлі.

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