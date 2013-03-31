Мисливець, який застрелив вагітну самицю лося, заплатить 40 тисяч штрафу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Первомайського району Руслана Скуратовича.

За його даними, на початку грудня 2012 року група мисливців відповідно до ліцензії полювала на кабана на території мисливських угідь району.

Під час полювання один з мисливців в порушення вимог законодавства застрелив самицю лося. Як з’ясувалося, у тварини мали з’явитися ще двоє дитинчат.

Наприкінці березня Первомайська міжрайонна прокуратура подала позов до суду про відшкодування 40 тис. грн збитків, завданих державі незаконним полюванням.