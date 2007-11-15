Євросоюз готовий проплатити відродження причорноморських степів

Презентація проекту Європейського Союзу «Комплексне використання земель євразійських степів» відбулася сьогодні в Одесі.

За словами керівника проекту Рікса БОСХА, «загальний бюджет цього масштабного проекту Євросоюзу, спрямованого на збереження й відродження степових екосистем Причорномор`я, становить 2,5 млрд. євро. Намічено його реалізувати в чотирьох регіонах – Одеській та Луганській областях України, Ростовській області Російської Федерації та південних районах Республіки Молдова».

Конкретизуючи намічені обсяги робіт, Р.БОСХ зазначив, що заради майбутнього відродження степів Причорномор`я планується «створити стійкі механізми фінансування запланованих заходів».

За його словами, головна мета проекту ЄС, реалізація якого триватиме до грудня 2008 року, - не допустити зникнення євразійських степових екосистем.