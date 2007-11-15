Кілька нафтових плям вітром несе у бік Керчі

11:01, 15 листопада 2007
Суспільство
1107

МНС діятиме оперативно

Нафтоналивний танкер ”Волгонефть”
Сьогодні декілька нафтових плям розміром близько 100 квадратних метрів кожне відірвало від кормової частини танкера «Волганефть-139» і вітром змиває у бік Аршинцевської коси Керчі.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Автономній Республіці Крим.

За даними кримських рятувальників, для запобігання потрапляння нафтопродуктів на територію Керчі в морі працюють судна з боновими загородами і сорбентом. «До місця можливого викиду направлено підрозділи МНС для оперативного усунення загрози забруднення узбережжя міста», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більш як десять суден, у результаті в морі опинилося близько 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тис. тонн сірки (за попередніми даними, ємності із сіркою закриті).

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», у результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські «зелені» називають катастрофічними.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter