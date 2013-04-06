Земля під котеджі у Донецьку подешевшала, а у Львові подорожчала

Середня вартість землі в Донецьку під котеджне будівництво за перший квартал 2013 р. знизилася на 1,87% (82 дол.) – до 4 304 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Найдешевшим залишався Петровській район із середнім показником 1 602 дол./сотка, найдорожчим – Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 9 627 дол./сотка.

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок знизилася в Калінінському районі – на 1,38% (98 дол.) – до 7 029 дол./сотка, у Київському – знизилася на 1,98% (116 дол.) – до 5 743 дол./сотка, у Кіровському – знизилася на 1,08% (30 дол.) – до 2 735 дол./сотка, Пролетарському – знизилася на 2,94% (51 дол.) – до 1 684 дол./сотка, Ленінському - знизилася на 2,57% (87 дол.) – до 3 299 дол./сотка, Куйбишевському – знизилася на 1,78% (84 дол.) – до 4 646 дол./сотка, Петровському районі – знизилася на 2,38% (39 дол.) – до 1 602 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість землі в Донецьку під котеджне будівництво в 2012 році зросла на 2,80% (119 дол.) – до 4 373 дол. за сотку.

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Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво за перший квартал 2013 року зросла на 0,40% (8 дол.) – до 2 017 дол. за сотку.

Найдешевшим в області залишався Кам’янко-Бузький район із середнім показником 985 дол./сотка, найдорожчим – Пустомитівський район, де середня ціна продажу становила 2 309 дол./сотка.

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі зросла на 1,09% (25 дол.) – до 2 309 дол./сотка, у Яворівському – знизилася на 1,52% (25 дол.) – до 1 619 дол./сотка, у Жовківському – знизилася на 1,45% (17 дол.) – до 1 153 дол./сотка, у Кам’янко-Бузькому районі – знизилася на 2,57% (26 дол.) – до 985 дол./сотка, у Городоцькому – знизилася на 1,29% (21 дол.) – до 1 604 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво в 2012 році знизилася на 5,59% (119 дол.) – до 2 010 дол. за сотку.