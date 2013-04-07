Офіційний курс валют на 8 квітня

22:00, 07 квітня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив  офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 5 квітня – 799.3000)

100 EUR – 1034.6139 (на 5 квітня – 1024.5427)

10 RUR – 2.5278 (на 5 квітня – 2.5198)

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