Офіційний курс валют на 8 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 5 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1034.6139 (на 5 квітня – 1024.5427) 10 RUR – 2.5278 (на 5 квітня – 2.5198) Усі курси валют на 8 квітня

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