Офіційний курс валют на 8 квітня
22:00, 07 квітня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 5 квітня – 799.3000)
100 EUR – 1034.6139 (на 5 квітня – 1024.5427)
10 RUR – 2.5278 (на 5 квітня – 2.5198)
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