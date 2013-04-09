Офіційний курс валют на 9 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 8 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1040.9284 (на 8 квітня – 1034.6139) 10 RUR – 2.5283 (на 8 квітня – 2.5278) Усі курси валют на 9 квітня

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