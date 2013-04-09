Офіційний курс валют на 9 квітня
04:00, 09 квітня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 8 квітня – 799.3000)
100 EUR – 1040.9284 (на 8 квітня – 1034.6139)
10 RUR – 2.5283 (на 8 квітня – 2.5278)
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