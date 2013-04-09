У Раді пропонують повернути тюремні терміни для контрабандистів

В уряді зазначають, що гуманізація покарання не привела до скорочення нелегального ввезення товарів. Втім, не всі депутати готові підтримати цю ініціативу і виступають за підвищення розміру штрафних санкцій, повідомляє Комерсант-Україна.

Народні депутати Геннадій Москаль ("Батьківщина") і Сергій Мошак (Партія регіонів) зареєстрували законопроект N2716, що містить зміни до Кримінального кодексу. Автори ініціативи пропонують знову встановити покарання за контрабанду у великих розмірах у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Під великими розмірами мається на увазі нелегальне ввезення товарів на суму, в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян - тобто 17 тис. грн. Правда, в пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що ця сума в 2013 році становить 573,5 тис. грн.

Нагадаємо, з 17 січня 2012 незаконне переміщення товарів через митний кордон тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 100% від вартості товару з повною його конфіскацією. При повторному порушенні санкції подвоюються. Кримінальне переслідування зараз залишається тільки для контрабанди культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин і зброї.

На думку авторів законопроекту, гуманізація не дозволяє протидіяти нелегальному ввезенню. "Втрачений товар завжди можна купити знову, знайти гроші, заплатити штраф, покрити збитки. Ніхто не може заборонити платити штраф за конфісковану митницею партію товару і паралельно займатися перевезенням нової контрабанди, виручка від якої з головою покриє форс-мажорні витрати", - сказано в пояснювальній записці. Автори документа відзначають, що кримінальне покарання за контрабанду є і в ряді європейських країн - наприклад, в Ірландії (до 5 років) і Великобританії (до 7 років); в Росії також хочуть посилити відповідальність за це правопорушення.