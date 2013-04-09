Цього сезону на грип перехворіли 11% українців

У епідемічний сезон 2012-2013 року вже перехворіли грипом 11% населення України (5,1 млн чоловік), з них – 42% становлять діти. Про це повідомила завідуюча Центром грипу та ГРВІ держустанови «Центр контролю та моніторингу захворювань» Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Дихановська під час Міждержавної російсько-української науково-практична конференція «Профілактика грипу, ГРВІ та захворювань дихальних шляхів: комплекс ефективних заходів», яка проходила в Києві.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я, вона сказала, що при цьому з госпіталізованих з діагнозом «грип» - 76% становлять діти до 17 років. «Рівень вакцинації населення в поточний епідемічний період оцінюється всього в 0,73%. Імунізація населення України від грипу проводилася переважно за рахунок підприємств - (40% у загальному обсязі), і місцевих бюджетів (37%). Частка населення, вакцинованих за власний рахунок, склала всього 16%», - повідомила Т.Дихановська.

Завідуюча відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України Алла Мироненко зазначила : «На жаль, в Україні немає власної вакцини для імунізації». За її словами, в Україні використовуються зарубіжні вакцини російського і західного виробництва. «В даний час Україна займає 51 місце з 71 країни за рівнем вакцинації, який оцінюється в 0,5-3% на рік», - уточнила вона.