Профспілка: шахтобудівельники на межі голодного бунту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, шахтобудівники просять Ю.Бойко вирішити проблеми підприємств підгалузі - своєчасно виділяти бюджетні кошти і забезпечити повернення коштів за виконані обсяги робіт на державних підприємствах.

У листі Донецького шахтобудівного теркому Укрвуглепрофспілки до віце-прем'єр-міністра наголошується, що згідно з річним розподілом бюджету 2013 року, за виконані обсяги робіт на рахунки шахтобудівних підприємств у першому кварталі повинно було надійти 40 млн грн, але поки що «не надійшло ні копійки – гроші «зависли» на рахунках Держказначейства».

«Дана ситуація зумовлює зростання заборгованості по заробітній платі у шахтобудівників. Так, тільки по ПАТ «Донбасшахтобуд» і ВАТ «Донецькшахтобуд» борги за виконані обсяги робіт станом на 1 квітня поточного року становлять понад 9 млн грн, з них майже 7 млн грн - борги по заробітній платі», - йдеться в листі.

За словами голови Донецької шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки Володимира Лащенка, у трудових колективах державних підприємств шахтобудівного комплексу «склалася напружена соціально-економічна ситуація, і шахтобудівники сьогодні - на межі голодного бунту».

Профспілка просить віце-прем'єр-міністра втрутитися у ситуацію і врегулювати питання своєчасного фінансування будівельних і монтажних робіт на підприємствах підгалузі, що дасть можливість погасити борги із заробітної плати шахтобудівникам, викладено в повідомленні.