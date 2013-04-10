На Луганщині директора ЖЕКу піймали на хабарі

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, жінка вимагала 15 тис. гривень хабара за сприяння в питанні передачі у власність без проведення конкурсу частини нежилого комплексу. Чиновника було затримано вчора, 9 квітня, у момент отримання частини грошей – 5 тис. гривень. Кошти, одержані як хабар, вилучено співробітниками міліції.

Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Директор ЖЕКу сповіщена про підозру в здійсненні кримінального правопорушення. Ведеться досудове розслідування.