Шахраї діяли під вивіскою кадрового агентства

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва, встановлено, що співробітники двох кадрових агентств за грошову винагороду обіцяли безробітним надати допомогу у пошуках роботи та тимчасового житла. Натомість, отримавши від людей кошти, залишали їх і без роботи, і без житла.

На даний час до правоохоронних органів Солом’янського району надійшло 5 повідомлень щодо шахрайських дій з боку працівників вказаних агентств.

Відомості щодо вчинених кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 та ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях доручено Солом’янському райуправлінню міліції.